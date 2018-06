'Intimus' van De Wever waarschuwde Meeuws drie jaar geleden al

Antwerps SP.A-voorzitter Tom Meeuws hoorde drie jaar geleden al van een 'intimus' van Antwerps burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever dat De Wever hem wilde 'kapotmaken'. Dat heeft Meeuws verklaard in een interview met Humo. Meeuws haalt er ook uit naar Groen, dat het progressief project Samen stopzette omdat Meeuws aan boord bleef na de heisa rond zijn ontslag bij De Lijn en zijn professionele contacten met projectontwikkelaar Land Invest.

Over zijn stukgelopen relatie met N-VA-kopstuk Liesbeth Homans, volgens een vooraanstaand N-VA'er in Knack de reden voor de vermeende wrok van De Wever, wil Meeuws nog steeds niets kwijt. Meeuws stelt wel dat hij De Wever niet persoonlijk wilde aanvallen met zijn opiniestuk over de 'paaitaks' die er volgens hem was ingevoerd in Antwerpen om projectontwikkelaars hoger en groter te laten bouwen dan aangewezen is. 'Er is iets mis met de democratie als een oppositielid niks meer kan aanklagen zonder op de smerigste manier afgemaakt te worden', aldus nog Meeuws.

Ook over zijn ontslag bij De Lijn staat Meeuws naar eigen zeggen recht in zijn schoenen. 'Ik heb géén geld in mijn zakken gestoken en heb me niet bezondigd aan corruptie', stelt hij. Het lopende gerechtelijk onderzoek heeft volgens Meeuws ook niets te maken met het opsplitsen van facturen, wel met documenten die hij als directeur niet had mogen ondertekenen. Nieuwe onthullingen lijkt hij niet meer te verwachten. 'De bazooka is leeggeschoten, maar ik sta nog recht', klinkt het.

De heisa rond zijn persoon betekende het snelle einde van Samen, maar daar is volgens Meeuws Groen verantwoordelijk voor. 'Wat mij het meest kwetste, was de drang bij Groen om mensen op te offeren', zegt hij. 'Heksenverbrandingen horen bij de rituelen van die partij.'