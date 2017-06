'Internationale toparchitecten willen Antwerpse Ring overkappen'

Overkappingsintendant Alexander D'Hooge staat naar eigen zeggen versteld van de kwaliteit van de bureaus die hebben ingetekend. "Het gaat om ontwerpers uit Japan, de Verenigde Staten, Duitsland, Engeland en ga zo maar door", zegt hij. "Dit project heeft een grote internationale uitstraling."

De kandidaten voor de overkapping konden zich tot vandaag melden. Vijftien teams, meestal samengesteld uit een of meerdere buitenlandse spelers en een Vlaams bureau, dienden een dossier in. Nog voor het zomerreces zullen vijf teams een van de stukken van de Ring toegewezen krijgen. Aan het zesde stuk, de moeilijke zone rond het Sportpaleis, werkt de overkappingsintendant zelf.

Schop in de grond

"In augustus kunnen de teams dan aan hun opdracht beginnen", zegt D'Hooghe. "Ze krijgen daarvoor een kantoor in de wijk waar ze voor werken. Het is de bedoeling dat ze daar aan hun design schaven, maar ook een draagvlak creëren bij de omwonenden. Tegen april volgend jaar moeten de vijf geselecteerde teams een ontwerp voor hun zone voorleggen."

In maart engageerden de Vlaamse regering en de stad Antwerpen zich om een overkapping mogelijk te maken. Daarvoor wordt op termijn 1,25 miljard euro vrijgemaakt, onder meer door de overschotten van het agentschap Mobiliteit en Openbare Werken te gebruiken. "Nog dit jaar gaat de schop in de grond voor de bouw van de Oosterweelverbinding zelf", verzekerde Mobiliteitsminister Ben Weyts donderdag opnieuw. "Eind dit jaar starten de werken om een nieuwe park-and-ride met 1.500 plaatsen aan te leggen op Linkeroever."