Intern onderzoek naar gore chatgroep Antwerpse politie

De groep werd gebruikt in 2015 en 2016. De gesprekken gingen over prak­tische zaken, zoals het wisselen van shifts, maar de leden schepten ook op over ge­weld, deelden racistische en seksistische overtuigingen, en toonden foto's van gede­tineerden die enthousiast werden becom­mentarieerd. Ook werden in de groep collega's beschimpt.

De chatgroep werd in in april vorig jaar stopgezet, nadat het bestaan ervan was uit­gelekt. De groep werd besproken op een dienstvergadering, in aanwezigheid van twee commissa­rissen die aan het hoofd staan van het GEOV­-team. Pas maanden later begon de dienst intern toezicht een onderzoek na klachten van enkele collega's.

Korpschef Serge Muyters bevestigt dat het onderzoek loopt. "Er is beslist om een van de be­trokkenen een ordemaatregel op te leggen." Volgens de informatie van de kranten zijn alle betrokkenen vandaag nog werkzaam op de dienst.

De sfeer binnen de GEOV zou al lang ondermaats zijn. Bovendien zouden verschillende gedetineerden al een klacht hebben ingediend tegen het team voor geweld.