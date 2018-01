Intern onderzoek bij politie na lek over actie in Maximiliaanpark

De politie is een intern onderzoek gestart. Het wil uitpluizen waar het interne lek over de geplande politieoperatie van zondagavond in het Brusselse Maximiliaanpark vandaag kwam. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon maandagavond aangekondigd in Terzake.