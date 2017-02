Intercommunales leveren gemeenten 2 miljard euro op

De energie-intercommunales zijn voor de gemeenten en politici niet alleen een belangrijke bron van bestuurszitjes, ze zijn ook goed voor een aanhoudende geldstroom. De afgelopen vijf jaar betaalden ze minstens 2 miljard euro aan dividenden uit, zo blijkt dinsdag uit berekeningen van De Standaard, dat van een mogelijke onderschatting spreekt.

De grootste bron van dividenden was Eandis, dat het laagspanningsnetwerk uitbaat en instaat voor de gasmeters. Het betaalde in de periode 2011-2015 in totaal 1,056 miljard euro aan dividenden uit, dit steeds via zijn (zeven) distributienetmaatschappijen. Eandis zelf is enkel een werkmaatschappij die tegen kostprijs werkt voor de zeven distributienetmaatschappijen, waar de echte winsten worden geboekt.

Bij Infrax, de netwerkbeheerder van de zogenaamde 'zuivere intercommunales' die vooral in Limburg en een deel van West-Vlaanderen sterk staat, ontvingen de achterliggende gemeenten via de distributienetbeheerders zo'n 413,4 miljoen euro aan dividenden. De financieringsintercommunales achter Infrax en Eandis keerden nog eens bijna een half miljard aan dividenden uit.

Volgens waarnemers is een sterke regulator, die de hoogte van de tarieven bepaalt, van belang. Pogingen van energieregulator Creg om meer armslag te verwerven, kregen geen politieke steun.