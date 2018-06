Informele top over migratie: 'Moet nuttige ontmoeting worden om beslissingen te nemen'

Dat zei premier Charles Michel bij aankomst aan de Berlaymont. Michel herhaalde er nog eens het Belgische standpunt: een strenge controle van de Europese buitengrenzen en een hervorming van de Dublinverordening. Over eventuele opvangcentra voor migranten in een derde land wil de premier 'duidelijkheid over de modaliteiten'.

Zestien Europese staats- en regeringsleiders zijn zondag bijeen in Brussel voor een informele Europese top over het asiel- en migratiebeleid. Die komt er op voorstel van Duits bondskanselier Angela Merkel en wordt georganiseerd door Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker.

Voor premier Charles Michel moet de ontmoeting van zondag 'nuttig zijn om tot beslissingen te komen'. Zijn regering pleit voor een Europese aanpak, met een versterking van de buitengrenzen en een hervorming van de Dublinverordening - die bepaalt welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag - die 'solidariteit en verantwoordelijk moet waarborgen'.

Het plan van Europees president Donald Tusk om buiten de EU opvangcentra te financieren waar economische migranten van vluchtelingen gescheiden moeten worden, moet verder onderzocht worden, vindt Michel. 'We moeten tot in de details kunnen gaan over de potentiële modaliteiten wat de centra en hotspots betreft, conform met het internationaal recht.'

Het N-VA-voorstel om migranten die illegaal in Europa aankomen, het verblijfsrecht te ontnemen, heeft niet de steun van de hele regering.

Beslissingen worden vandaag/zondag nog niet meteen verwacht. De top wordt gezien als een voorbereiding van de Europese Raad van donderdag en vrijdag, al is helemaal niet zeker dat de lidstaten daar wél tot een alomvattende Europese oplossing komen.

Angela Merkel hoopt vooral om snel bilaterale en multilaterale akkoorden te kunnen sluiten met andere lidstaten. Zij kreeg van haar minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer tot eind deze maand de tijd om een oplossing te vinden voor het Duitse asielprobleem. Lukt dat niet, dan wil het CSU-kopstuk de Duitse grens sluiten. De Duitse bondskanselier zei bij aankomst zondag in Brussel al dat er tegen eind deze week geen algemene Europese oplossing komt. 'Maar het gaat hier ook om bilaterale en trilaterale oplossingen, over hoe we elkaar kunnen helpen. Het is zoeken naar een modus vivendi en tegelijkertijd ook verder werken om op termijn tot een gemeenschappelijke oplossing te komen', zei ze.

Voor Merkel is vooral een akkoord met Italië cruciaal. Dat land vangt een groot deel van de vluchtelingen op, maar lijkt er met de nieuwe populistische regering onder premier Giuseppe Conte niet toe bereid nog meer verantwoordelijkheid op te nemen. De nieuwe Italiaanse premier zei zondag bij aankomst in Brussel dat hij met een nieuw Italiaans voorstel komt, dat hij de 'European multilevel strategy for migration' doopte.

Meer details gaf hij niet, al wordt het volgens Conte een 'radicaal andere aanpak van het onderwerp', klonk het.

De Franse president Emmanuel Macron benadrukte dat de oplossing, 'of het er nu één is met 28 lidstaten, of niet', vooral moet gestoeld zijn op de Europese waarden van solidariteit en samenwerking. 'Telkens als we die waarden hebben verlaten, hebben we het ergste over ons heen gekregen. De solidariteit houdt ons samen. Laten we niet vergeten waar we vandaan komen, en wie we zijn.'