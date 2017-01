'In welk soort populistisch discours zullen we verzeilen als je zoals N-VA politiek bedrijft met 140 tekens?'

Er gaat nauwelijks een week voorbij zonder incidenten en discussie over de communicatie van de N-VA. Vorige week borrelde op Twitter en Facebook de verontwaardiging over een grafiek die de partij tweette, waarmee ze zogenaamd bewees dat het aantal regularisatieaanvragen in vrije val was sinds N-VA-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken daarvoor bevoegd is. Open VLD schoot in een kramp en tweette een andere grafiek waaruit bleek dat de dalende trend jaren geleden was ingezet onder het beleid van Maggie De Block. Waarop Francken zich verontschuldigde voor de 'verwarring' over de grafiek, maar het grafiekje van de N-VA duwde andere partijen en politici voor de zoveelste keer in het defensief.

