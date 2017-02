In twee stappen van Bracke en Telenet naar Publifin

Kamervoorzitter Siegfried Bracke adviseerde in 2013 als lid van de adviesraad van Telenet ook Telenet Bidco, zo meldt de RTBF. Zoals de naam doet vermoeden, is Telenet zelf de grootaandeelhouder van dat bedrijf - maar Telenet Bidco is ook voor 25 procent eigendom van Nethys, een dochtermaatschappij van Publifin, de intercommunale die zo onstuimig omsprong met zitpenningen dat het Waalse Parlement er een onderzoekscommissie over oprichtte.

Publifin en Nethys staan al weken in het oog van de storm, nadat eind vorig jaar in de media uitlekte dat tientallen politici en lokale mandatarissen er royaal vergoedingen hadden gekregen voor vergaderingen waar ze niet eens aanwezig moesten zijn. Niet veel later kreeg ook Gent zijn eigen schandaal: Tom Balthazar (sp.a) besloot ontslag te nemen als schepen in Gent toen bleek dat hij eveneens zwaar vergoed werd bij Publipart, via-via eveneens een dochter van Publifin.

Siegfried Bracke bleek toen ook al banden te hebben met de Waalse intercommunale, want hij zat in het bestuur van Publilec, dat Publipart moest controleren. Nu blijkt dus dat ook vanuit zijn functie bij Telenet op gegeven moment een rechte lijn te trekken viel naar Publifin.