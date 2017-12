In beroep vrijgesproken Bart De Nijn (N-VA) opnieuw schepen in Mechelen

De gerechtelijke procedure tegen De Nijn draaide rond zijn vorige mandaat, als gedeputeerde in het Antwerpse provinciebestuur. Hij besliste daar mee om een bouwvergunning voor een woonproject aan de Tervuursesteenweg in Mechelen te vernietigen. De Nijn woonde echter zelf in die omgeving en zijn eigen vrouw had een bezwaarschrift tegen het project ondertekend.

De rechter in eerste aanleg volgde het openbaar ministerie en oordeelde dat het om belangenvermenging ging, waarna De Nijn een jaar cel met uitstel kreeg én een ontzetting uit zijn burgerrechten voor vijf jaar. Dat betekende dat hij zijn schepenambt in Mechelen moest opgeven.

Gemeenteraadsvoorzitter en partijgenoot Chris Backx nam tijdelijk de rol van De Nijn over. In mei werd De Nijn in beroep vrijgesproken. Hij had naar eigen zeggen dan al opnieuw zijn mandaat willen opnemen, maar de Mechelse N-VA koos voor een overgangsperiode tot het einde van het jaar. Backx wordt nu opnieuw voorzitter van de gemeenteraad, zijn vervanger Rita Van den Bossche opnieuw gewoon gemeenteraadslid.