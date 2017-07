In België erkende vluchteling gearresteerd in Roemenië

De 37-jarige vrouw kreeg in 2012 in België het statuut van erkende vluchteling. Ze was Turkije ontvlucht nadat ze daar veroordeeld was tot 30 jaar cel. Ze liep die veroordeling op omdat ze streed voor mensen- en vrouwenrechten, aldus de Turkse unie van socialistische vrouwen, waar Oral lid van was.

Oral werd vrijdag opgepakt tijdens haar vakantie aan de Hongaars-Roemeense grens. Daar deed ze volgens haar advocaat niets illegaal mee want haar statuut van erkende vluchteling laat haar toe om zich binnen de Schengenzone te verplaatsen.

Het probleem is dat Interpol naar alle lidstaten het aanhoudingsbevel heeft verstuurd zonder de nodige verduidelijkingen - dat ze een erkende vluchteling is - aan Orals dossier toe te voegen, zegt haar advocaat.

Bij Buitenlandse Zaken heeft men contact opgenomen met de Roemeense autoriteiten om aan te geven dat Oral een erkende vluchtelinge is in België en dat ze bijgevolg niet kan uitgeleverd worden aan Turkije, zegt woordvoerder Didier Vanderhasselt.

Zaterdag oordeelde een Roemeense rechtbank dat Oral gevangen blijft. Haar zaak komt opnieuw voor op 17 juli.