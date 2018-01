In beeld: grote ravage op Paardenmarkt in Antwerpen

Een explosie, waarvan de oorzaak nog niet bekend is, op de Paardenmarkt in Antwerpen beschadigde in totaal zeven gebouwen. Drie appartementsgebouwen stortten nagenoeg volledig in. De menselijke tol staat voorlopig op veertien gewonden, waarvan één in kritieke toestand werd afgevoerd.