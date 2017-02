In beeld: ex-werknemers herdenken sluiting van Renault Vilvoorde

Afgelopen weekend werd de 20 jaar sluiting van Renault herdacht met een tentoonstelling in de voormalige fabrieksgebouwen in Vilvoorde. Het evenement werd georganiseerd door de stad Vilvoorde, het ABVV Metaal Vlaams-Brabant, LINX+ en Curieus Vilvoorde.

De tentoonstelling behandelt de geschiedenis van de fabriek, de onverwachte sluiting waardoor circa 3.100 werknemers hun job verloren, en het sociaal conflict. De vakbondsacties leidden indertijd uiteindelijk tot een sociaal plan en een reconversietraject voor 400 werknemers die konden blijven werken. In 1998 werd de wet-Renault gestemd.

Vrijdag vond de opening plaats. Onder de genodigden waren onder meer Karel Gacoms, voorzitter van het ABVV Vlaams Brabant en provinciaal secretaris van de metaalbond CMB, Hans Bonte, burgemeester van Vilvoorde, Kris Peeters, vice-premier en minister van werk en Bruno Toback, voormalig SP.A voorzitter.

Voor velen werd het een emotioneel weerzien, sommigen zagen elkaar nu pas terug, 20 jaar na de sluiting.

Tijdens het weekend was de tentoonstelling open voor het grote publiek. De rondleidingen gebeurden door ex-werknemers. Volgens Hans Bonte was het een groot succes. Exacte cijfers zijn er niet, maar het moet in de honderden lopen.

Maandag 27 februari werd een herdenking gehouden door de vakbondsmilitanten die toendertijd het piket hielden. Er werd verzameld in de fabrieksgebouwen om dan samen naar naar De Vuist, het stalen kunstwerk van Rik Poot, aan de rotonde aan de Woluwelaan te trekken.

Naast een 200-tal militanten van weleer tekenden ook Gacoms, Bonte, Bruno Tobback en Meryame Kitir present. Na een emotionele speech van Raymond Smeulders, toenmalig Hoofddelegee Renault Vilvoorde, werd er symbolisch een oud Renaultwrak gedumpt bij De Vuist.