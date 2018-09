In beeld: demonstratie tegen haat en racisme in Gent na Pano-reportage

In Gent hebben donderdagavond 600 tot 650 mensen deelgenomen aan een actie tegen haat en racisme, na de ophefmakende Pano-reportage over de ultrarechtse groepering Schild & Vrienden. De betoging rond de Gentse stadshal was aangevraagd door Comac, de studentenbeweging van PVDA, en werd toegestaan door burgemeester Daniël Termont, zegt de Gentse lokale politie. Termont was zelf aanwezig, net als onder anderen eerste schepen Mathias De Clercq (Open VLD). 'Het gaat om een statische manifestatie en alles verloopt rustig', zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. Verschillende studentenvertegenwoordigers hebben ook opgeroepen voor een grote betoging op 25 september tegen Schild & Vrienden, omdat ze de leden volgens hen niet thuishoren aan de UGent.