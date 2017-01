In beeld: Brussel protesteert tegen inreisverbod Trump

Een tweehonderdtal betogers is maandagmiddag samengekomen aan de trappen van de Brusselse Beurs om zich aan te sluiten bij de wereldwijde protesten tegen het inreisverbod, dat de Amerikaanse president Donald Trump aan zeven islamitische landen heeft opgelegd.

Mensen uit Irak, Iran, Jemen, Libië, Somalië, Soedan en Syrië zijn de komende maanden niet meer welkom in de Verenigde Staten. Met die tijdelijke maar erg omstreden maatregel wil president Trump naar eigen zeggen de terroristen buiten houden.

'Het probleem is dat we niet weten hoe lang tijdelijk is', stelt organisator Stijn Croes. 'Dat kan altijd verlengd worden. Het is een ongeziene maatregel en het signaal alleen al is zeer slecht.'

De protestvoerders hopen op een duidelijk signaal vanuit politieke hoek. 'We verwachten dat dit dringend op de internationale agenda wordt geplaatst. België kan hier een belangrijke rol in spelen. Europa moet nu druk uitoefenen, zodat deze decreten worden ingetrokken', vertelt Croes.

Het Witte Huis liet ondertussen wel al weten dat houders van een green card niet tegengehouden zullen worden.