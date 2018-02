In beeld: Aalst carnaval, hoogmis van spot en ironie

In Aalst luidde de traditionele carnavalstoet zondagmiddag 3 dagen feestelijkheden in. Zowat 189 losse groepen en 75 vaste groepen, samen enkele duizenden deelnemers, verzamelden aan de Nieuwbrugstraat voor een traject van zowat 7 km. Er zijn dit jaar iets minder carnavalsgroepen ingeschreven dan vorig jaar, nadat het stadsbestuur in juni 2017 maatregelen nam om de versnippering in de stoet tegen te gaan. In totaal worden zondag meer dan 80.000 feestvierders verwacht. Het is het eerste carnaval nadat het dreigingsniveau eerder dit jaar is verlaagd, maar het stadsbestuur heeft toch bijkomende maatregelen getroffen.