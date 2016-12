In 2020 automatische budgettoekenning voor personen met handicap die meerderjarig worden

Ouders van een jongere met een handicap krijgen rond de 18de verjaardag van hun zoon/dochter vaak af te rekenen met onzekerheid. Voor die jongere is er namelijk niet altijd de garantie dat de zorg en ondersteuning die ze krijgen, kan voortgezet worden. Nu is er vaak nog wel de tussenoplossing dat hun zoon/dochter in een voorziening voor minderjarigen kunnen blijven tot zijn/haar 25ste, maar echt volledige zorgcontinuïteit bleef een probleem.

Door de invoering van de persoonsvolgende financiering moet er een einde komen aan de onzekerheid wanneer minderjarige personen met een handicap meerderjarig worden. Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) zal daarvoor de komende jaren middelen vrijmaken en vanaf 2020 gebeurt de budgettoekenning automatisch. Dat zegt Vlaams parlementslid Tine Van der Vloet (N-VA), die de cijfers bij de minister opvroeg

Van der Vloet gelooft dat het nieuwe systeem, dat nu stapsgewijs wordt ingevoerd, voor meer continuïteit zal zorgen. Op dit moment staan ongeveer 700 jongvolwassen personen met een beperking op de wachtlijst om een aanbod binnen de volwassenenzorg te krijgen.

Van der Vloet: 'In 2017 wordt recurrent 16,5 miljoen vrijgemaakt om iedereen die voor 1994 geboren werd de overgang naar zorg als volwassene te laten maken. In 2018 zal budget vrijgemaakt worden voor wie in '95 of '96 werd geboren en in 2019 volgt wie in '97 en '98 geboren werd. Vanaf 2020 kan de automatische budgettoekenning gegarandeerd worden voor al wie binnen de minderjarigenzorg meerderjarig wordt en verder een beroep op zorg moet doen'.

Van der Vloet is tevreden dat de mensen niet alleen meer zicht krijgen op 'continuïteit', maar dat ze ook hun budget 'zelf kunnen besteden daar waar ze zelf het liefst hun zorg en ondersteuning inkopen'.