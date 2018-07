In 2017 ook in Belgische diepvriesgroenten bacterie gevonden

Het Belgische groentebedrijf Greenyard ligt volgens het Europese voedselagentschap aan de basis van een dodelijke ­listeria-uitbraak. Zeker negen Europeanen zouden gestorven zijn na het eten van besmette diepvriesgroenten uit een Hongaarse fabriek van het bedrijf. In België zijn geen slachtoffers gemeld, maar volgens de kranten is in diepvriesmaïs uit 2017 de bacterie hier wel teruggevonden.

Volgens het federaal voedselagentschap FAVV ligt het onderzoek bij de Hongaarse collega's. 'De contaminatie vond plaats op een van hun sites. Zij moeten de vaststellingen doen', zegt woordvoerder Philippe Houdart in de kranten.

Dat ook in België besmette stalen werden teruggevonden hoeft volgens Houdart niet te verbazen. Zeker omdat de Hongaarse fabriek ook aan ons land leverde. 'Dat wil overigens niet zeggen dat ieder product uit die fabriek besmet is. Zo'n productieproces is complex. We weten nog onvoldoende.'