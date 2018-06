Imams tegen radicalisering: 'Gedetineerden moeten al in de gevangenis begeleiding op maat krijgen'

Na de terroristische aanslag door Benjamin Herman in Luik klinkt de vraag luider dan ooit: hoe moeten we het probleem van radicalisering in de gevangenis aanpakken? In 2015 al koos minister van Justitie Koen Geens (Cd&V) voor een tweesporenbeleid: isoleer de jihadronselaars en haatpredikers, en monitor de gedetineerden die een risico op radicalisering lopen.

...