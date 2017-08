Imam uit Ripoll reisde meermaals naar België

Dat meldt de VRT op gezag van de Vilvoordse burgemeester Hans Bonte (SP.A), die het nieuws bevestigde aan Belga.

Eerder raakte al bekend dat imam Abdelbaki Es Satty begin 2016 drie maanden actief was in de Youssef-moskee in Diegem maar dat hij daar aan de deur werd gezet omdat hij geen bewijs van goed gedrag en zeden kon voorleggen.

'Ik hoor nu uit verschillende bronnen dat hij ook na maart 2016 naar België is gereisd, en naar Frankrijk', zegt burgemeester Bonte. 'Er moet zo snel mogelijk achterhaald worden waar hij heeft verbleven en met wie hij contact heeft gehad.'

De burgemeester vraagt zich ook af hoe Abdelbaki Es Satty ongestoord Europa kon rondreizen. 'Het is immers niet zo dat hij onbesproken was. Hij was al eerder veroordeeld en er waren aanwijzingen dat hij contacten had met mensen die betrokken waren bij vroegere aanslagen. Bovendien hoor ik van Spaanse media dat de Spaanse overheid zou geprobeerd hebben hem uit te wijzen. Dat is allemaal zeer bedenkelijk en er blijven nog veel vragen onbeantwoord.'