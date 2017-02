Imam Khalid Benhaddou: 'Onze rechtsstaat is ideaal om de principes van de koran waar te maken'

Mijn moslimvrienden bestempelen de waarschuwingen voor het salafistische wahabisme als larie en persleugens, bedoeld om ons te verdelen. Waarom wordt dat niet bespreekbaar gemaakt in de moskeeën? (Johnny Roels, Zwevegem)

Khalid Benhaddou: Dit soort complotdenken moedig ik zeker niet aan. We mogen het salafisme niet zomaar zien als dé voedingsbodem voor terreur. Dat neemt natuurlijk niet weg dat dit een belangrijke, fundamentele discussie is: welk gevaar schuilt er in het salafisme? Het heeft alle ingrediënten om een radicaal discours te ondersteunen, en ik zie dat het wij-zijdenken erdoor gevoed wordt. Maar dat is heus wel bespreekbaar in de moskeeën. De moslimgemeenschap is geen monolithisch blok.

...