Imam Grote Moskee schreeuwt onschuld uit in exclusief gesprek met Knack

Abdelhady Sewif is Egyptenaar en verblijft met zijn gezin al dertien jaar in België. Hij is zowat de belangrijkste imam van België. In maart dit jaar werd zijn verblijfsvergunning plots niet meer verlengd, terwijl dat vroeger altijd een routinekwestie was. Staatssecretaris Francken kwam vorige week zelf met dat nieuws op radio Bel RTL: 'We hebben duidelijke signalen gekregen dat het gaat om een salafistische man, heel geradicaliseerd, heel conservatief en gevaarlijk voor onze samenleving en onze nationale veiligheid'. Francken baseert zich daarbij 'op objectieve elementen aangeleverd door de bevoegde diensten' en hij lijkt vast van plan om de man uit te wijzen.

Abdelhady Sewif: Zie ik er als een salafist uit? Hebt u al ooit gehoord dat een imam die verbonden is aan de al-Azhar-universiteit in Caïro een radicale salafist is geworden? Wel, ik heb daar gestudeerd, en ik ben door die universiteit naar hier gestuurd (al-Azhar is een van de oudste universiteiten in de wereld. De faculteit theologie is een van de belangrijkste religieuze autoriteiten voor soennieten, nvdr.). Het uitgangspunt van al-Azhar is de gulden middenweg. Vreedzaam samenleven en tolerantie staan er centraal. Toen ik dertien jaar geleden naar de Grote Moskee werd gestuurd, was het om díé boodschap uit te dragen. En dat doe ik ook.

Zou staatssecretaris Francken zulke verklaringen afleggen als hij geen stevige bewijzen had dat u inderdaad een geradicaliseerde salafist bent?

Sewif: Dan moet hij maar met bewijzen komen. De staatssecretaris zegt dat ik geradicaliseerd ben. Hoe? Welke tekenen wijzen daarop? Hij zegt ook dat hij 'duidelijke signalen' heeft gekregen. Van wie? Misschien moet hij die signalen eens goed onderzoeken. Als ik beweer dat u een autodief bent, is dat een bewijs dat u effectief ook een auto hebt gestolen? In een rechtsstaat moet je bewijzen hebben voor je beweringen. Ik heb volstrekt niets te maken met de salafistische stroming in de islam. Meer zelfs: ik geef altijd kritiek op radicale en salafistische ideeën, en ik bestrijd extremisme en radicalisme. Ik krijg zélf kritiek van salafisten omdat mijn baard niet lang genoeg is en mijn djellaba over mijn enkels valt.

Als u geen salafist bent, hoe definieert u zichzelf dan als moslim? Bij welke strekking of stroming hoort u dan wel?

Sewif: Ik hoor niet bij een stroming, ideologie of strekking. In al-Azhar volgen we de shafitische rechtsschool (het shafisme is een van de vier scholen binnen de soennitische islam en is vrij dominant in het Midden-Oosten. De school steunt zwaar op de Koran en de Hadith om te bepalen wat een moslim al dan niet mag en moet doen, nvdr.).

Discrete contacten van Knack in kringen dichter bij het dossier, zeggen het zo: 'Verkijk u niet op zijn officiële preken en zijn praktijk binnen de Grote Moskee. Het gaat zeker over zijn preken en wat hij daarin bijvoorbeeld zegt over de positie van de vrouw. Maar het gaat ook over wat hij buiten de moskee doet, en wie hij daar ontmoet. Daar zitten zorgwekkende activiteiten tussen die de beslissing voor uitwijzing rechtvaardigen. Reken maar dat er meer dan gerede twijfel is over deze imam.'

Details over die activiteiten buiten de moskee geeft voorlopig niemand prijs. Sewif heeft beroep aangetekend tegen de intrekking van zijn verblijfsvergunning. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen doet uitspraak op 24 oktober.