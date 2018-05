'Ik hoor steeds meer over zesjarige psychopaten. Wat heeft zo'n kind meegemaakt, denk ik dan'

'Bent u van de politie?' Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen lijkt niet eens verbaasd over de verrassende vraag van een van de leerlingen. 'Dat hoor ik wel vaker', fluistert hij me toe. 'Misschien komt het omdat deze kinderen vaker in aanraking komen met de politie.' Een woensdagmiddag op een grote schoolcampus in Vlaanderen met bijna 2000 leerlingen. Hier bevindt zich ook een klein internaat waar een vijfentwintigtal kinderen les krijgt. De school van de laatste kans, noemt coördinatrice zuster Katelijn haar, want de meeste van deze kinderen zijn elders niet meer welkom. De meerderheid draagt 'een flinke rugzak' met zich mee, zoals dat in het jargon heet. Ofwel kunnen hun ouders niet meer voor hen zorgen, ofwel hebben ze zichzelf in de problemen gewerkt.

