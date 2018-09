Ico Maly: 'Schild & Vrienden is de radicalisering van iets dat veel breder verspreid is'

Schild & Vrienden is niet zomaar een Vlaams extreemrechts clubje, maar een exponent van de internationale identitaire beweging, zegt cultuurwetenschapper Ico Maly, die als docent New Media and Politics verbonden is aan de Universiteit Tilburg en met Nieuw Rechts een boek schreef over de opkomst van die beweging. 'We zien al sinds de vroege 21e eeuw dat op rechts een aantal radicale groeperingen opstaat die de mosterd vinden bij La Nouvelle Droite, met een focus op het in de markt zetten van een conservatief-revolutionair gedachtegoed. Maar ze vermommen zich voor de buitenwereld onder een veel gematigder discours.'

...