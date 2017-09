Huiszoekingen op kabinet Zuhal Demir (N-VA) over Zuidpoolbasis

De politie voert dinsdagvoormiddag huiszoekingen uit op het kabinet van staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Wetenschapsbeleid Zuhal Demir. Dat meldt de krant La Capitale en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. De huiszoekingen kaderen in het onderzoek rond de International Polar Foundation van Alain Hubert.

De Belgische Zuidpoolbasis zorgde al langer voor problemen. De voorzitterAlain Hubert had het al langer aan de stok met Demirs voorganger Elke Sleurs. Die had hem en zijn International Polar Foundation (IPF) uit de beleidsraad van de Prinses Elisabethbasis gezet. In de juridische strijd die daarop losbarstte, werd Hubert onder meer van financiële malversaties en belangenvermenging beschuldigd. Daarop ging Hubert er met het materiaal op de Prinses Elisabethbasis vandoor.

Enkele maanden geleden sloten Demir en Hubert dan toch vrede, de zogenaamde Pax Antarctica. Hubert werd daardoor terug lid van het Poolsecretariaat. Voorlopig wil het parket geen verdere informatie kwijt.