Huiszoekingen in Molenbeek bij mogelijke antiterreuractie

In de loop van zaterdagavond startte de politie een reeks huiszoekingen in Molenbeek.. Het zou gaan om een antiterreuractie in en rond de Delaunoystraat. De huiszoekingen vonden plaats op vier verschillende plaatsen in Molenbeek. Zo werd er een grote perimeter opgesteld rond het kruispunt van de Delaunoystraat en de Ranfortstraat. Die buurt werd vorig jaar al verscheidene keren uitgekamd in de zoektocht naar Salah Abdeslam, die uiteindelijk iets verder opgepakt werd, in de Vierwindenstraat.

De huiszoekingen gebeurden van het parket. Naast gemaskerde agenten kwam ook een vrachtwagen met militauren ter plaatse. Er werd ook een helikopter ingezet.

Iets na tien uur was de politieactie afgelopen, zonder resultaat. Het Brussels parket meldde dat in totaal vier huiszoekingen gebeurden. Er werden geen wapens of explosieven gevonden, bevestigde woordvoerster Ine Van Wymeersch. Er werden wel drie personen meegenomen voor verhoor.