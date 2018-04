Huiszoeking bij sp.a-kopstuk Tom Meeuws

De huiszoeking kadert in het gerechtelijk onderzoek naar mogelijk geknoei met facturen toen Meeuws directeur bij openbaarvervoermaatschappij De Lijn was.

Volgens VRT NWS is Meeuws meegenomen voor verhoor. Meeuws staat momenteel op de tweede plaats van de socialistische lijst in Antwerpen.

Het Antwerpse parket geeft voorlopig geen enkele commentaar 'in het belang van het onderzoek'. Het parket bevestigt dus evenmin of Meeuws is meegenomen voor verhoor.

Antwerps sp.a-lijsttrekker Jinnih Beels wil voorlopig slechts kort reageren 'We hebben vertrouwen in het gerechtelijk onderzoek en deze huiszoeking maakt daar deel van uit', zegt ze. 'Verder ga ik daar geen verklaring over afleggen.'

Het nieuws over de huiszoeking raakte bekend tijdens de persconferentie waar ATV-journalist Karl Apers werd voorgesteld. Meeuws was daar niet aanwezig. 'Tom kon hier niet bij zijn, maar ik als lijsttrekker stel de kandidaten voor, meer hoeft u daar niet achter te zoeken', bleef Beels op de vlakte. 'Ik ben vooral blij dat we Karl vandaag kunnen voorstellen en ik hoop dat dat nieuws niet overschaduwd wordt.'