Huiszoeking bij OCMW Brussel naar zitpenningen Samusocial

De voorbije weken kwam aan het licht dat bestuurders van de vzw, die zich bezighoudt met de opvang van daklozen in Brussel, de voorbije jaren zitpenningen ontvingen als vergoeding voor vergaderingen die meer dan waarschijnlijk nooit plaatsvonden. Het ging om hoge bedragen. Zo bleken Brussels burgemeester Yvan Mayeur en OCMW-voorzitster Pascale Peraïta, beiden PS-politici, elk 15.000 tot 19.000 euro per jaar op te strijken. Waar het geld voor die vergoedingen vandaan kwam, is niet duidelijk. De heisa die de zaak veroorzaakte, leidde tot het ontslag van zowel de OCMW-voorzitster als de burgemeester en een politieke crisis binnen de Brusselse meerderheid.

Vrijdag meldde het Brusselse parket dat er een een opsporingsonderzoek geopend was naar de affaire, om na te gaan of er eventuele misdrijven werden gepleegd. Maandagnamiddag meldde het parket dan dat er in dat onderzoek huiszoekingen hebben plaatsgevonden in de lokalen van het OCMW van Brussel.

'Het parket van Brussel heeft een onderzoeksrechter gevorderd in het kader van een mini-onderzoek om over te gaan tot de huiszoekingen', zegt parketwoordvoerder Gilles Dejemeppe. 'Het resultaat van de operaties valt onder het geheim van het onderzoek. In dit stadium zal er geen verdere commentaar worden gegeven over dit dossier.'

Een zogenaamd mini-onderzoek is geen volwaardig gerechtelijk onderzoek. Bij een mini-onderzoek of mini-instructie beslist de onderzoeksrechter alleen over de gevraagde dwangmaatregel zonder een eigenlijk gerechtelijk onderzoek op te starten. Na de uitvoering van de mini-instructie loopt het opsporingsonderzoek gewoon verder.