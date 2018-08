Huisverbod bij partnergeweld iets vaker toegepast

Via de wet van 15 juni 2012 kunnen de parketten een tijdelijk huis- en contactverbod opleggen aan wie een onmiddellijk en ernstig gevaar vormt voor zijn huisgenoten. 'Tijdens de zogenaamde "beveiligingsperiode" kunnen de betrokken partijen zich bezinnen over hun toekomst. Het slachtoffer kan de nodige burgerlijke vorderingen inleiden om tot een definitieve oplossing te komen en een aangepaste hulpverlening krijgen. Met de dader kan een trajectbegeleiding worden opgestart, die hem of haar tot betere inzichten moet brengen, onder ander over de gevolgen van zijn of haar gewelddadig gedrag. De zaak wordt binnen de periode van tien dagen behandeld door de familierechtbank, die de maatregel kan opheffen of verlengen, en eventuele burgerlijke vorderingen kan behandelen', zegt Lahaye-Battheu.

Na een evaluatie vroeg minister Geens de parketten vorig jaar om de maatregel vaker toe te passen. Wat opvalt in de nieuwe cijfers, zijn de sterke verschillen tussen de verschillende arrondissementen. Twee op de drie verboden van de voorbije twee jaar (255 in totaal) werd in Limburg opgelegd, achttien procent in Antwerpen en negen procent in Henegouwen. In West-Vlaanderen werd de maatregel maar vier keer toegepast, in Waals-Brabant één keer.

Lahaye Battheu pleit voor een ruimere en meer uniforme toepassing. Het liberale Kamerlid wijst ook op het belang van een goede opvolging. 'Uit cijfers die ik destijds opvroeg bleek dat in 35 van de 103 gevallen in de periode 2013-2015, dus in 34 procent van de gevallen, dat huisverbod overtreden. Dat kan niet de bedoeling zijn. In de periode 2016-2017 zijn 27 zaken van overtreding van tijdelijk huisverbod bij de correctionele parketten ingestroomd. Op een totaal van 255 is dat in 11 procent. Een beter resultaat dus'.