Huisartsengeneeskunde als 'minderwaardig' beschouwd aan Franstalige universiteiten

Van de 3473 kandidaten die begin september deelnamen aan het eerste toelatingsexamen tandarts en geneeskunde in de Franse Gemeenschap slaagden er 641 - een slaagpercentage van goed 18 procent. Dat is vergelijkbaar met het slaagcijfer in Vlaanderen. Bij ons bestaan zulke proeven al lang, maar in Franstalig België schreeuwt men er moord en brand over. Het toelatingsexamen werd met grote tegenzin ingevoerd nadat minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) de Franse Gemeenschap het mes op de keel zette.

...