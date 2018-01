'Huisartsen in wijkgezondheidscentra lappen allerlei deontologische en andere verplichtingen aan hun laars'

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) bevroor in oktober vorig jaar alle erkenningen voor nieuwe wijkgezondheidscentra. Eerst moest er een audit gebeuren naar de werking van de centra, om na te gaan of het belastinggeld wel goed besteed wordt.

De resultaten van die audit zijn maandag besproken binnen het Riziv. Grote wantoestanden kwamen daarbij niet aan het licht, zegt het kabinet-De Block, al plaatst auditkantoor KPMG in zijn verslag wel vraagtekens bij de financiering en de transparantie van de medische huizen. De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten ziet dat anders. 'De audit geeft een ontluisterend beeld van de manier waarop medische huizen werken.'

'Medische huizen zien huisartsgeneeskunde als een hangmat'

Een voltijdse huisarts heeft er gemiddeld maar 673 ingeschreven patiënten, een pak minder dan de klassieke huisdokter. 'Gerekend aan zo'n lage werklast zouden er in België twee keer zoveel voltijdse klassieke huisartsen nodig zijn als vandaag', meent BVAS. 'Toch belet dat de medische huizen niet om patiëntenstops in te voeren, met als argument dat het maximale aantal patiënten is bereikt. Die nine-to-five-mentaliteit gaat ten koste van hun persoonlijke band met en de zorg voor patiënten.' De lage werklast is volgens BVAS bovendien 'gevaarlijk', omdat de artsen er hun medische ervaring niet op peil kunnen houden.

Dat een derde van de huisartsen in wijkgezondheidscentra niet deelneemt aan wachtdiensten, kan er bij BVAS ook niet in. 'Medische huizen zien de huisartsgeneeskunde als een hangmat. De huisartsen die er werken, zijn vooral bekommerd om hun eigen comfort en lappen allerlei deontologische en andere verplichtingen aan hun laars. Dit alles gaat ten koste van de reguliere, hardwerkende huisartsen die op een oneerlijke manier beconcurreerd worden', aldus de vakbond.

Dat medische huizen ook met huisartsen in opleiding werken, roept bovendien vragen op over de kwaliteit van de opleiding. 'Praktijkervaring is er blijkbaar van geen tel.'