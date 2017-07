Huis voor Gezondheid: 'Tekort aan Nederlandstalige huisartsen in Brussel dreigt'

Uit cijfers van de Vlaamse overheidscampagne 'Een zorgjob: ik ga ervoor' blijkt dat van de 1.728 geregistreerde huisartsen 60 procent ouder is dan 49 jaar. 'Daar is een groot deel bij dat binnenkort op pensioen gaat', stelt Annick Dermine, directeur van het Huis voor Gezondheid.

'Karikaturaal zeggen wij dat twee afstuderende artsen nodig zijn om één met pensioen gaande arts te vervangen. De nieuwe generatie heeft nu eenmaal een andere visie op de balans tussen werk en privé.' Eén van de hoofdmissies van het Huis voor Gezondheid is het motiveren van Nederlandstalige studenten geneeskunde en verpleegkunde om in de Brusselse zorgsector te werken.

Zo zijn er de Brussellessen, introductielessen over de Brusselse gezondheidszorg en het Brusselse zorgaanbod of probeert het Huis voor Gezondheid de Brusselse huisartsen te informeren en vooral te motiveren om studenten te begeleiden doorheen het hele traject geneeskunde. Ondertussen begeleiden zo'n 45-tal actieve huisartsen regelmatig stagiairs geneeskunde.

Eén derde van de Brusselaars heeft namelijk geen huisarts. Sinds kort probeert het Huis voor Gezondheid ook bruggen te bouwen met het Franstalige werkveld. Afgelopen jaar ontstond er zo de werkgroep 'Kwetsbaren'. Die brengt de kwetsbaarheid in Brussel onder de aandacht en denkt na over mogelijke innovatieve lokale proefprojecten. Hierrond zal in februari 2018 een tweetalige studiedag plaatsvinden.