Live Hoorzitting F-16-dossier: 'Is dit een oefening in politiek witwassen?'

11:16

CD&V: 'Politieke dossiers moeten tot bij het parlement komen'

Hendrik Bogaert (CD&V) is streng voor de betrokken militairen. Zij wisten dat de informatie politiek gevoelig was.

'Er staan een aantal politieke opmerkingen in de onderzocht mails. Dat is op zich goed nieuws, want het toont dat die militairen niet dom zijn. Ik lees heel duidelijk dat men zich bewust was van de politieke gevaren van dat dossier.' Toen ze de informatie niet doorgaven, braken ze misschien niet de wet, zo concludeert hij, 'maar tussen de wet en de deontologie zit nog wel een verschil.'

'Dit is niet voor herhaling vatbaar. Politieke dossiers moeten tot bij het parlement komen. Hoe gaan we in de toekomst vermijden dat dit gebeurt?'