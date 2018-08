Hoogleraar Johan Ackaert: 'Dé vraag is: blijft de wantrouwige kiezer trouw aan de N-VA?'

Als één politicoloog in dit land gespecialiseerd is in lokaal bestuur, dan wel hoogleraar Johan Ackaert van de Universiteit Hasselt. Die interesse dateert al van zijn Leuvense studententijd. 'Ik wilde wat geld bijverdienen en bood mij bij De Morgen aan als lokaal correspondent. Ik moest de Leuvense gemeenteraad volgen, en kreeg één frank per regel. Gelukkig zat Louis Tobback (SP.A) toen in de oppositie. Telkens als hij hele opera's opvoerde tegen de christendemocratische burgemeester rinkelde mijn kassa. (lacht) Mijn belangstelling voor de gemeentepolitiek is daar ontstaan.'

