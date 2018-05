Hoofdredacteur Joods Actueel wil dat België troepen naar Gazastrook stuurt

Michael Freilich, hoofdredacteur van het tijdschrift Joods Actueel, vindt dat ons land militair moet ingrijpen in de Gazastrook. In een opiniestuk op de website van het tijdschrift betreurt hij de 'tientallen Palestijnen die gedood werden en nog eens duizenden gewonden' bij de confrontaties gisteren in het fel bevochten gebied.

Hij roept zowel ons land als Europa op om waarnemers en een troepenmacht naar de Gazastrook te sturen 'voor een ontwapening van Hamas'. Daarbij worden ook expliciet federaal minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open VLD) - die in Terzake felle kritiek had op het Israëlisch geweld waardoor 52 Palestijnen het leven lieten -en Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) gekapitteld. Bourgeois zakte begin deze maand nog af naar de regio om zowel met Israëlische als Palestijnse vertegenwoordigers samen te zitten.

'Zolang onze politici belerend met het vingertje wijzen vanop duizenden kilometer afstand en zonder zelf maar enige risico voor hun bevolking te lopen, zullen ze geen enkele geloofwaardigheid hebben,' oordeelt de hoofdredacteur van Joods Actueel.

Volgens Freilich is de Palestijnse beweging Hamas de grote verantwoordelijke. 'Het begon toen Hamas op een gewelddadige manier een coup pleegde en tientallen tegenstanders van het Palestijnse regime van Mahmoud Abbas liquideerde of verjaagde,' klinkt het. 'Gaza ontaardde na de overname van Hamas snel in terreurgebied.'

Hamas is, aldus Freilich, ook de belangrijkste tegenstander van een tweestatenoplossing en dus voor vrede tussen Israël en Palestina. De Israëli's zouden immers in meerderheid te vinden zijn voor zo'n vredesakkoord, maar 'zolang het onverzoenlijke Hamas er de plak zwaait, zal de situatie alleen maar verergeren.'