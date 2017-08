Homans vernietigt 508 benoemingen van stad Gent

De stad Gent heeft contractuelen met meer dan twaalf jaar dienst in juli automatisch bevorderd tot statutairen zonder dat hun functie is opengesteld voor andere kandidaten. En dat druist in tegen het gelijkheidsbeginsel. "Ik ben dus verplicht om al die benoemingen te vernietigen", reageert de minister. De stad had daarom beter moeten weten, oordeelt de minister

Dat de stad Gent, die geleid wordt door de coalitie sp.a-Groen en Open Vld, nog een pak mensen opwaardeert een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen, noemt Homans "cliëntelisme".