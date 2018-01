Homans sceptisch over app tegen seksuele intimidatie

'Ik wil de resultaten van die app afwachten, maar ik ben redelijk sceptisch', zo antwoordde Homans op een vraag van Ann Brusseel (Open VLD). Zo zou de app volgens Homans no go-zones voor vrouwen kunnen creëren.

Uit een studie van de universiteit Gent op vraag van Brussels staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V) blijkt dat bijna negen op de tien vrouwen in Brussel al geconfronteerd werden met een vorm van seksuele intimidatie. Een op de drie ondervindt daar nog elke dag negatieve gevolgen van.

Om de strijd tegen seksuele intimidatie op te krikken, wil Brussel binnenkort een app lanceren. Op die app zullen slachtoffers of getuigen gevallen van intimidatie kunnen melden. Vlaams minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA) is benieuwd naar de resultaten van de Brusselse app, maar is tegelijk "redelijk sceptisch".

'Ik heb er toch heel wat vragen bij', zei ze woensdag in het Vlaams Parlement. 'Als je van slechte wil bent, kan je via de app een bepaalde wijk of straat in slecht daglicht stellen', aldus Homans. 'De app zou ook no go-zones voor vrouwen kunnen creëren. Dat kan niet de bedoeling zijn', klinkt het.

Verder waarschuwt Homans voor een te grote versnippering van initiatieven. De N-VA-minister gelooft daarom meer in "gebiedsdekkende" initiatieven zoals die van haar federale collega Zuhal Demir (N-VA), die enkele maanden geleden de campagne "Ik grijp in" rond hetzelfde thema lanceerde.