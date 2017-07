Homans heft erkenning Beringse moskee op

Een ware storm veroorzaakte Homans toen ze in april aankondigde dat ze op basis van een rapport van de Staatsveiligheid de procedure zou opstarten om de tweede grootste moskee van het land droog te leggen.

'Ik heb zaterdag beslist om de erkenning op te heffen', legt Homans uit aan het Laatste Nieuws. 'Een antwoord dat de Fatih-moskee me stuurde in het kader van de procedure, gaf de doorslag. In die brief wordt de Gülen-beweging op één lijn gezet met Islamitische Staat en zegt de moskee dat het haar taak is om gewelddadige organisaties te bestrijden. Nochtans staat die beweging bij onze veiligheidsdiensten helemaal niet als staatsgevaarlijk bekend. Als minister van Integratie kan ik niet dulden dat bevolkingsgroepen tegen elkaar worden opgezet of uitgesloten. Daarom neem ik mijn verantwoordelijkheid.'