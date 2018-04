Homans haalt uit naar CD&V over orthodoxe jood op Antwerpse lijst

De N-VA-minister 'veroordeelt het heel sterk', zei ze, terwijl ze 'bepaalde politieke partijen' aanraadde om 'eens goed in de spiegel te kijken'.

De ultraorthodoxe jood Aron Berger krijgt voor de komende gemeenteraadsverkiezingen hoogstwaarschijnlijk een plaats op de CD&V-kieslijst in Antwerpen. Maar die keuze doet het nodige stof opwaaien. De man stelt in een interview met Joods Actueel onder meer dat hij vrouwen om religieuze redenen geen hand wil schudden, en dat is bij verschillende partijen - ook bij een aantal CD&V-kopstukken - in het verkeerde keelgat geschoten.

Minister Homans kreeg dinsdagmiddag in Commissie vragen over de Islampartij, die in oktober op een aantal plaatsen in Wallonië en Brussel wil opkomen en onder meer pleit voor apart openbaar vervoer voor mannen en vrouwen tijdens de spits.

De minister maakte de vergelijking met de Antwerpse CD&V-lijst: de christendemocraten veroordeelden de standpunten van de Islampartij de afgelopen weken erg scherp, maar zetten nu zelf een kandidaat op de lijst die de 'fundamentele waarden niet respecteert', zei ze zonder coalitiepartner CD&V bij naam te noemen. 'Ik veroordeel ten stelligste wat er gebeurt met de partij Islam, maar tegelijkertijd veroordeel ik heel sterk dat er partijen zijn die personen van gelijk welke geloofsovertuiging op hun lijsten willen zetten die onze fundamentele waarden niet respecteren. Ik veroordeel het en raad af om het te doen, maar ik denk dat die politieke partijen dan zelf maar eens goed in de spiegel moeten kijken.'

Partijgenote Nadia Sminate ging nog een stap verder en noemde de positie van CD&V hypocriet. Voor commissievoorzitter Mercedes Van Volcem is het 'onaanvaardbaar' dat 'partijen terugschroeven op de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, waar jarenlang voor is gestreden.' 'Dit kunnen we niet naast ons neerleggen', stelde het Open Vld-parlementslid.

Crevits: 'Dit probleem moet zo snel mogelijk uitgeklaard worden'

CD&V-partijkopstuk Hilde Crevits spreekt dan weer van een 'probleem'. 'Gelijkheid en gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen is voor mij elementair. In Vlaanderen wordt elkaar de hand geschud. Dus ik vind het echt wel van belang dat er ook een hand gegeven wordt aan vrouwen', aldus Crevits.

Voorzitter Wouter Beke geeft voorlopig geen commentaar op de kwestie.