'Homans en Schauvliege moeten belofte houden: Vlaanderen moet dringend samenhuizen regulariseren'

Samenhuizen is een overkoepelend begrip voor woonvormen waarbij mensen ervoor kiezen een volledig huis of bepaalde ruimtes of faciliteiten te delen. 'Eigenlijk was daar al in de jaren '80 een hernieuwde belangstelling voor. Maar we merken dat samenhuizen de laatste jaren in een stroomversnelling is gekomen. Nederland en België zijn hier echt pioniers.', legt Roland Kums van Samenhuizen vzw uit. De organisatie werd in 2000 opgericht door vrijwilligers om prille projecten te ondersteunen door informatie te bundelen en mensen met elkaar in contact te brengen. Pas in 2011 werd de organisatie erkend als socioculturele beweging.

...