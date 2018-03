HoGent dient klacht in voor mogelijke voyeuristische filmpjes in kleedkamer

Dat bevestigt woordvoerder Johan Persyn.

De beelden van de vrouwen die stiekem gefilmd werden staan op een Nederlands internetforum. Daarop staan heel wat filmpjes en foto's in onder meer sauna's, zwembaden en kleedkamers. Zo staan er ook beelden op van het Nederlandse vrouwenhandbalteam dat zich omkleedt om naar de sauna te gaan.

Does anybody recognize this shower room? (https://t.co/hF575wx88O) A man hides behind a door to film showering women and publish them on the web. Please RT pic.twitter.com/FXsDoUpMu2 — Joost Schellevis (@Schellevis) March 9, 2018

Mogelijk werden er ook beelden gemaakt in de kleedruimtes van campus Schoonmeersen van de HoGent. De school diende daarom een klacht in tegen onbekenden bij de politie zegt woordvoerder Johan Persyn. 'We hebben het vannacht vernomen en hebben zaterdagochtend meteen een klacht ingediend.'

Of de beelden daadwerkelijk op de campus Schoonmeersen zijn gemaakt en hoe ze zijn gemaakt maakt deel uit van het gerechtelijk onderzoek. 'In alle geval lijkt het er wel zo op en dus hebben wij ook onmiddellijk alle zaalwachters de opdracht gegeven om te controleren of er geen camera's zijn opgehangen en ook om extra alert te zijn om onze bezoekers hun privacy te garanderen. We krijgen immers zo'n 5 à 6.000 bezoekers per week op bezoek, internen en externen. Dergelijke incidenten willen we uiteraard vermijden en we nemen de privacy van onze bezoekers zeker en vast ter harte.'