Hoge concentraties fijn stof in de lucht

Maandag worden hoge fijnstofconcentraties (PM10) in de lucht gemeten. In het Brussels gewest werd de informatiedrempel van 50 microgram per kubieke meter al overschreden, nu wordt die informatiedrempel ook in Vlaanderen overschreden.

PM10 is fijn stof met een diameter kleiner dan een honderdste van een millimeter. Een concentratie van 50 µg/m³ is de drempel die de drie Belgische gewesten hanteren om de bevolking te informeren. Om 8 uur vanochtend lag bedroeg de concentratie in Vlaanderen 60 µg/m³.Dat meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL).

Opletten geblazen voor risicogroepen

Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling (jonge kinderen, ouderen, personen met hart - en vaatziekten, personen met COPD, enz.) doen best geen ongewone lichamelijke inspanningen. Omwille van de kleine afmeting van fijnstofdeeltjes kunnen ze gemakkelijk overal binnendringen en zijn de concentraties ervan binnenshuis niet significant lager dan in de buitenlucht.

De komende dagen blijven de meteorologische omstandigheden ongunstig voor de verdunning van de luchtvervuiling. Vanaf donderdag zal de wind toenemen en voor betere verspreidingsomstandigheden in de atmosfeer zorgen. De huidige verwachting is daarom dat donderdagavond de fijnstofconcentraties zullen dalen en dat er vrijdag geen overschrijdingen meer zullen zijn van de infodrempel, aldus IRCEL.

(Belga/SK)