Stavros Kelepouris Redacteur Knack.be analyse

Hoeveel klappen kan Kris Peeters nog incasseren in deze regering?

De Raad van State sabelt in een advies de meerwaardebelasting van Kris Peeters neer. CD&V dreigt daarmee zonder trofee achter te blijven in een kabinet dat in de perceptie steeds meer aan daadkracht moet inboeten - een jaar voor de regering naar verkiezingsmodus dreigt af te glijden.