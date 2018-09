'Hoe sterk zijn de banden tussen N-VA en Schild & Vrienden?'

Is het toeval dat het juist een lezing van Theo Francken was die de jongerenvereniging Schild & Vrienden koos om ongevraagd te 'beveiligen'? Het is een van de vele ongemakkelijke vragen die opborrelen na het bekijken van de ophefmakende 'Pano'-reportage van woensdagavond, die extreme vormen van racisme aan het licht bracht bij de vereniging van 'eindbaas' Dries Van Langenhove. Hoewel Theo Francken na het incident aan de Gentse universiteit wel op de foto ging met Schild & Vrienden, neemt de staatssecretaris voor Asiel en Migratie vandaag afstand van de organisatie: 'Dit is niet mijn Vlaanderen en dit zijn niet mijn waarden'.

