Hoe raakt links uit een asieldebat dat door rechts geleid wordt?

43.000 euro, zoveel kost een niet-westerse immigrant de samenleving volgens Nederlands onderzoek. Het cijfer circuleerde de voorbije week op sociale media dankzij een sponsored post van N-VA. De partij betaalde dus om ervoor te zorgen dat het cijfer bij zoveel mogelijk Facebookgebruikers te zien zou zijn. De nazi-vergelijkingen lieten niet lang op zich wachten, maar interessanter was dat het cijfer - vóór het door N-VA in de ether van de sociale media werd gepompt - eerst opdook in een artikel van De Morgen waarin die krant enkele beweringen uit het fel besproken opiniestuk van Bart De Wever trachtte te toetsen.

