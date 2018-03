Hoe oud zijn de Belgische F-16's echt?

Parallel met de discussie over de achtergehouden rapporten over de F-16-levensduurverlenging, woedt zondag een debat tussen N-VA en sp.a over de precieze leeftijd van onze F-16's. Volgens Karolien Grosemans (N-VA), die de Kamercommissie Defensie voorzit, zijn de toestellen 40 jaar oud en "versleten". Sp.a-voorzitter John Crombez zegt dat ze tussen 1988 en 1991 in gebruik zijn genomen en dus 'slechts' 30 jaar oud zijn.

De discussie leefde niet alleen in de televisiestudio's, maar ging in de loop van de namiddag gewoon door op de sociale media.

Een parlementair antwoord uit 2015 geeft aan dat van de 54 toestellen die toen actief waren, de twee oudste dateerden van 1982, terwijl er negen in 1983 werden afgeleverd. De meest recente F-16's dateren van 1991.

Het hoogst aantal vlieguren lag toen op bijna 6.000, terwijl de F-16's doorgaans een levensduur van 8.000 uren wordt toegeschreven.

Al heeft het uitlekken van de studies van Lockheed Martin eerder deze week vragen doen rijzen bij die theorie.