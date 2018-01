Hoe menukaarten op restaurant u naar dure gerechten duwen

Zet uw duurste gerechten boven aan de menukaart, dan lijken alle andere keuzes koopjes. Gebruik groene letters, dan geloven uw klanten dat u verse kost serveert. Plaats geen eurotekens naast de prijzen. Beperk het aantal gerechten per categorie tot zeven: net genoeg om overzichtelijk te blijven. En gooi er gerust een nostalgisch sausje over: de 'perentaart van oma Jeanne' wordt ongetwijfeld een bestseller. Het zijn maar enkele tips van de Amerikaanse horecaconsulent Aaron Allen. Hij is trouwens niet de enige: vooral in de Verenigde Staten zijn er ettelijke 'menu-ingenieurs'. Mensen die van naaldje tot draadje uitzoeken waarom die perentaart van Jeanne in het midden van de pagina moet staan, het liefst met een gouden lijstje eromheen. En die u, de consument, dus flink in de luren leggen.

