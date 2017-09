Eerste hulp is niet moeilijk. Dat vinden wij bij Rode Kruis-Vlaanderen. Maar uit onze bevraging vinden heel wat Belgen dat gelukkig ook. Meer nog: de meerderheid van de 7000 ondervraagde Belgen denkt te weten wat te doen bij een noodsituatie. Gelukkig maar. Stel dat het tegendeel waar zou zijn...

Denken dat je kan helpen, betekent niet automatisch dat je ook effectief het juiste doet. Ook dat komt naar voor in onze bevraging. Rode Kruis-Vlaanderen actualiseert voortdurend haar wetenschappelijk onderbouwde eerstehulprichtlijnen. Deelnemers van de bevraging bleken niet altijd op de hoogte van de meest recente richtlijnen. Het kan dus nog beter. Vroeger leerden we bijvoorbeeld iedereen aan een wonde te ontsmetten. Dat doen we al jaren niet meer.

Wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat we beter de wonde gewoon reinigen met water. Maar heel wat mensen houdt vast aan ontsmetten bij een eenvoudige huidwonde. Doe je iets fout door een 'verouderde' richtlijn te volgen? Moeten we bang zijn om iets verkeerd te doen? Zeker niet. En levensbedreigend is het al helemaal niet. Langs de andere kant is het zeker slim om na een paar jaar je eerstehulpkennis nog eens op te frissen en een opleiding te volgen. Wetenschappelijk onderzoek staat niet stil en helpt om de eerstehulpverlening nog beter te maken. Maar belangrijker: Eerste hulp is niet moeilijk.

Een bevraging is één ding, zaken in praktijk omzetten, is wat anders. Dat wilden we even testen. We trokken de straten op en vroegen de mensen om te reanimeren op een reanimatiepop. Dit bleek moeilijker dan gedacht. Een goede plaatsing van de handen, diep genoeg duwen, voldoende compressies ... het zijn zaken die een reanimatie verbeteren. Het zijn ook zaken die je best regelmatig herhaalt en oefent. Met ons project 'Hartveilig' willen we zo veel mogelijk mensen sensibiliseren om een korte opleiding reanimeren te volgen. Ons motto is: hoe meer mensen eerste hulp kennen, hoe beter we daar allemaal van worden.

Geen angst om te helpen

Uit de bevraging blijkt ook dat de Belg het verplichten van eerstehulpopleidingen zeer belangrijk vindt. Gelukkig zetten scholen hier meer en meer op in. Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits richtte een Task Force EHBO op om eerste hulp in het onderwijs nog meer in te bedden. Rode Kruis-Vlaanderen ontwikkelde een wetenschappelijk onderbouwde leerlijn. Deze leerlijn geeft aan vanaf welke leeftijd je best verschillende eerstehulptechnieken kan aanleren. Zo kan je bijvoorbeeld leerlingen van het eerste leerjaar al aanleren een brandwonde te herkennen en te verzorgen.

Mensen zelfredzaam maken is onze missie. Daarom organiseren we overal in Vlaanderen opleidingen in eerste hulp (EHBO). Geen angst hebben om te helpen, weten wat te doen, de juiste handelingen uitvoeren en bereid zijn om te helpen, dat willen we iedereen aanleren.

Hans Verstraeten is manager dienst Eerste Hulp Rode Kruis-Vlaanderen