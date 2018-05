Hoe mediaschuwe Lidl-baas Dieter Schwarz een hele stad opkoopt

De oprichter van discountketen Lidl is een van de rijkste inwoners van Duitsland. Zijn fortuin besteedt hij aan goede doelen in zijn geboortestad. Crèches, parochies, hogescholen: allemaal hangen ze af van het fantoom Dieter Schwarz.

Begin dit jaar gebeurde het ergste wat de inwoners van de Duitse stad Heilbronn zich kunnen voorstellen: Dieter Schwarz (77) was ontstemd. Dat lag aan een naakte oude man in de sneeuw. Het incident vond plaats tijdens het nieuwjaarsconcert van het Kamerorkest van Württemberg. De muzikanten speelden keurige uitvoeringen van Brahms en Strauss. Maar sinds september 2015 is Madeleine Landlinger artistiek leider van het orkest en dat bleek te kort om te begrijpen dat er in haar functie enige omzichtigheid wordt verwacht. Landlinger besloot haar publiek te trakteren op moderne videokunst. Op talloze tv-schermen flitsten fabeldieren voorbij, jagers en konijnen. Bliksemschichten sloegen in, met daartussen gemonteerd beelden van kinderogen en voormelde naakte man. Een aantal oudere toeschouwers waren zo van slag dat ze het concert met gesloten ogen uitzaten. Bijzonder geërgerd was het echtpaar in het midden van rij 5: Franziska en Dieter Schwarz. In de pauze maakten ze hun beklag bij de directeur. Dat gebeurde op zo'n hoge toon dat heel de zaal mee kon volgen.

