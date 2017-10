Hoe Groen en SP.A politieke agenda op scherp zetten: samen vecht elke partij tegen elkaar om dezelfde Antwerpse kiezer

'Al lachend zegt de zot de waarheid', heet het, vandaar ook dat de kop van de satirische nieuwssite 'De Raaskalderij' zo raak was: 'Antwerps kartel: 'Samen' haalt het van 'Tegen'. Met als uitleg, zogezegd van Wouter Van Besien: 'Dit progressieve kartel is een positief project, niet tegen iets of iemand, maar voor alle Antwerpenaren die niet op N-VA stemmen. We waren elk apart al tegen, dus het was niet meer dan logisch om samen tegen te zijn. Dat verhoogt onze kansen om een stad te bouwen waarin iedereen zich thuis kan voelen zodra al die N-VA'ers hier weg zijn.'

...