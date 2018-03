Live Hoe gaat regering 1,4 miljard vinden om begrotingsgat dicht te rijden?

14:27

'Wat is nog de rol van Marghem, behalve olie op het vuur gooien?'

De eerste vragen zijn voor premier Charles Michel, over het energiebeleid.

Michel de Lamotte (CDH): 'Sinds vier maanden geleden slaagt de regering er niet in het Energiepact te ondertekenen. U zei toen: ik zal niemand het Energiepact laten dwarsbomen.'

'Vandaag voelen wij, na het Energiepact, een nieuwe breuk in uw meerderheid, rond uw minister van Energie.'

De Lamotte wil van de premier weten of hij het energiedossier al in handen genomen heeft. 'Wat is nog de rol van de Energieminister, behalve olie op het vuur gooien? Heeft de regering nog vertrouwen in haar?'

'Eén op de vijf gezinnen leeft vandaag in energiearmoede, mijnheer de premier,' zegt Karin Temmerman (SP.A). 'De discussie over het Energiepact zit vast. Sommigen beweren dat het vast zit omdat ze twijfelen aan de betaalbaarheid van de energiefactuur.'

'Dat is redelijk cynisch voor een regering die er zelf voor zorgde dat de elektriciteitsprijs stijgt. Voor heel veel gezinnen is het sinds 3 jaar 350 meer in hun factuur door de BTW-stijging die u hebt gestemd.'